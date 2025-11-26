عادل حقي يكشف كواليس أغنية "بابا" وما حدث بينه وبين عمرو دياب

كشف الموزع الموسيقي عادل حقي كواليس أغنية "بابا" مع الهضبة عمرو دياب، وهي احدى أغاني ألبومه الأخير "ابتدينا".

وقال "حقي" ببرنامج "كاسيت": "أغنية بابا هي أغنية صُنعت بمواصفات عالمية وتحولت إلى فولكلور يغنى في أسوان وحتى الإسكندرية ووصلت للخليج والعراق أيضا، وأنا ليا باع طويل مع المزمار والربابة والموسيقى الصعيدي من خلال عملي في الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية".

وتابع: "بدأنا التحضير للأغنية منذ أكثر من عام ، وقتها قال لي الفنان عمرو دياب عاوزين نحط مزمار في بداية الأغنية فقلت له أنا بتاع الصعيدي وسجلنا الطبول والربابة والمزمار في الأغنية، واستعنت بعازف المزمار سيد الحسيني وكانت حصلتله أزمة صحية من حوالي سنة وكان بيقاوم السرطان، وكلمته وجالي كان تعبان جدا وكان أول مرة يخرج من البيت بعد سنة وقالي أنا مبسوط اني خرجت وحاولت ارفع روحه المعنوية وسجل 3 ساعات وهو تعبان".

وأضاف: "أنا أخدت شغل المزمار بتاعه وبنيت بيه الصولو ولعب معانا إيقاعات ومحبتش إني أتعبه وممكن النجاح بتاع الأغنية جزء منه أنه اشتغل وهو مريض عشان يسجل الأغنية".