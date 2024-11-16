"أول حفل بعد الأزمات"..شيرين توجه رسالة لجمهور الكويت قبل حفلها الغنائي نهاية نوفمبر

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب الترويج لحفلها الغنائي المرتقب في الكويت، والمقرر إقامته يوم 29 نوفمبر الجاري.

ونشرت شيرين الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابها "إنستجرام"، إلى جانب خاصية الاستوري، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب أزماتها المتكررة.

وقامت شيرين بتوجيه رسالة للجمهور الكويتي وعلقت: "جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة، استنوني يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش، كلي حماس على شوفتكم".

وكان من المقرر أن يكون الحفل المقام في استاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصًا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحًا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبدالوهاب، كانت قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد ومنها: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، تامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

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