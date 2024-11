جنا دياب تحيي حفلًا غنائيًا في لندن ديسمبر المقبل وأسرتها يدعمونها

كتب- مروان الطيب:

كشفت جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، عن إحياء حفلًا غنائيًا في لندن مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت جنا، ملصق دعائي خاص بالحفل، وعلقت: "يا بني آدمين، سأحيي حفلًا في جورج تافيرن في لندن يوم 3 ديسمبر، بحبكم".

وقامت والدتها زينة عاشور وشقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي بالتعليق معربين عن حماسهم للحفل.

وكانت جنا دياب، قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

وتواصل جنا دياب طرح عددا من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

يذكر أن، جنا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

