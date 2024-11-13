آدم يحيي حفلا غنائيا في الكويت 12 ديسمبر بقيادة هاني فرحات

كتب- هاني صابر:

أعلنت “باشا جروب” المنظمة لمهرجان موسم الكويت الغنائي 2024، عن مشاركة النجم اللبناني آدم في ليلة غنائية استثنائية تجمع الجمهور الكويتي مع تامر حسني وآدم، ليشكلا سويا ثنائية مميزة في أمسية لا تنسى لقبت ب "الحفل الأسطوري" التي ستقام مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكون الجمهور الكويتي والخليجي والعربي على موعد مع ليلة مليئة بالحماس والطرب ومضيئة بنجومنا على مسرح الأرينا كويت.

ويطل النجم آدم صاحب الحس المرهب على الجمهور محملاً بالشوق للقاء محبيه، حيث يجهز الفنان اللبناني برنامج غنائي ثري ومتنوع ، على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو القدير هاني فرحات .

وعلى تجهيزات وشكل وديكور المسرح نوعد الجمهور بحفل استثنائي بمواصفات عالمية ليحاكي طلة النجوم وتحقيق المعادلة الصعبة والمستحقة بين تكامل الشكل وجودة المضمون، في ظل مشاركة اثنين من النجوم في هذه الأمسية التي أصبحت " تريند على جوجل " بعد الإعلان عنها رسميا عبر الحسابات الرسمية للشركة المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح الحدث الفني الأضخم في الكويت الفترة القادمة.

من جانبه، قال المدير العام ل"باشا جروب" محمد الحوتي: "نحن سعداء لإنتاج وتنظيم مهرجان فني ضخم تمتد فعالياته لمدة ثلاث اشهر وبمشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، فهذه مسؤولية كبيرة وثقة أكبر

تجعلنا كمنظومة عمل في حالة استنفار نعمل على قدم وساق لنقدم لجمهورنا فعاليات مميزة تليق بدولة الكويت عاصمة الفن فالخليج".

وعن الحفل، أضاف: "ستطرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس فقط على الموقع الرسمي والحصري للأرينا كويت، ويعد هذا الحفل واحد من أهم الأمسيات الفنية والغنائية على مستوى الوطن العربي حيث نجمع بين اثنين من النجوم الذين لهم ثقل فني هام وشعبية جارفة بين الجمهور ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح من خلال مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024 الذي لم تنتهي مفاجأته حتى الآن وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن حفلات أخرى قادمة من ضمن فعاليات موسمنا".