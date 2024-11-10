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هيفاء وهبي تحيي حفل ليلة رأس السنة 2025 في دبي

11:44 م الأحد 10 نوفمبر 2024

هيفاء وهبي

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كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إحيائها حفل رأس السنة 2025 في أحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات.

ونشرت هيفاء وهبي، برومو حفلتها المقبلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

فيما انتهت هيفاء وهبي، مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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