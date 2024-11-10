هيفاء وهبي تحيي حفل ليلة رأس السنة 2025 في دبي

كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إحيائها حفل رأس السنة 2025 في أحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات.

ونشرت هيفاء وهبي، برومو حفلتها المقبلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Haifa Wehbe‎‏ (@‏‎haifawehbe‎‏)‎‏

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

فيما انتهت هيفاء وهبي، مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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