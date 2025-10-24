بالأبيض الملائكي.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة وملفتة على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت ليلى فستانا أبيض طويلا يشبه فساتين العرائس، بأكمام مطرزة بتفاصيل هاند ميد أضفت عليه لمسة من الفخامة والنعومة في آنٍ واحد.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة للأعلى أبرزت ملامحها الهادئة، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات بسيطة تكونت من عقد وخاتم وحلق أنيق.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، حفل ختام المهرجان الذي يجمع بين الفن وصيحات الموضة على السجادة الحمراء.

وعلى مدار 8 أيام، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة بتوقيع أبرز المصممين، لتحوّل السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويُقام الحفل داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصنّاع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.