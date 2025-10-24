إعلان

فتحة ساق جريئة.. ناهد السباعي بإطلالة جذابة في ختام الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

08:01 م 24/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 3 صورة
    ناهد السباعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت ناهد فستانا طويلا كب، بفتحة ساق من الأسفل باللون الأبيض اللامع، كما جاء التصميم بفستان ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

ناهد السباعي اطلالة ناهد السباعي مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة