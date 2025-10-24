ظهرت الفنانة كندة علوش رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، خلال حضورهما ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت كندة فستان طويل وفضفاض باللون البرتقالي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

إما زوجها الفنان عمرو يوسف فقد ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.