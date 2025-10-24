بالكب الجريء.. الإعلامية ريتا بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الإعلامية ريتا بإطلالة أنيقة، خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت ريتا فستانا أبيض ستان طويل بقصة "الكب" باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.