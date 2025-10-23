أسماء جلال ومايا دياب.. نجمات أثرن الجدل بفساتين شفافة في الجونة

من الافتتاح إلى سابع أيام المهرجان.. أجمل إطلالات النجمات في الجونة

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

لفتت العديد من النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الأنظار باعتمادهن إطلالات جريئة ومُثيرة للجدل، حيث اخترن تصاميم فساتين شفافة أثارت الجدل.

فيما يلي، أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات شفافة خلال 6 أيام من فعاليات المهرجان:

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود طويل بصيحة "أوف شولدر"، تميز بقماش شفاف عند منطقة الخصر، واختارت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه نيود، كما جاءت تسريحة شعرها على شكل ذيل حصان، وزينت إطلالتها بمجوهرات ناعمة من كوليه، خاتم وأسورة.

بشرى

لفتت الفنانة بشرى الأنظار بفستان أسود لامع بدون بطانة، بتصميم "كب" وفتحة ساق طويلة عند أحد الجانبين، كما اختارت وضع أحمرشفاه بدرجات النيود، ورفعت شعرها بالكامل، فيما أكملت الإطلالة بمجوهرات لافتة من كوليه، خاتم وأسوارة.

منة شلبي

ارتدت الفنانة منة شلبي فستانا أسود لامعا جاء شفافا في منطقة البطن، واكتفت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.

هنادي مهنا

اختارت الفنانة هنادي مهنا فستانا طويلا شفافا دون بطانة باللون الوردي، مزينا بنقوش ناعمة، جاء بتصميم "كت" جريء، ونسقت معه حقيبة فضية، واعتمدت مكياجا ترابيا مع شفاه نيود، بينما تركت شعرها منسدلا وزينت الإطلالة بمجوهرات من كوليه، حلق وخاتم.

مايا دياب

كعادتها، تألقت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، اعتمدت معه مكياجا ترابيا ناعما، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية أنيقة من كوليه وخاتم.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان أسود طويل بقصة الكم الواحد، شفاف من أحد الجانبين، وجاءت إطلالتها الجمالية بسيطة بمكياج ترابي وتسريحة طبيعية.

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان أبيض طويل مصنوع من خامة الدانتيل الشفافة، اختارت معه تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياجا ناعما بألوان النيود.