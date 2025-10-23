إعلان

أسماء جلال ومايا دياب.. نجمات أثرن الجدل بفساتين شفافة في الجونة

كتب : مصراوي

07:00 م 23/10/2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    الفنانة هنا شيحة
  • عرض 22 صورة
    الفنانة هنا شيحة في الجونة بالأسود
  • عرض 22 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 22 صورة
    الفنانة بشرى في الجونة
  • عرض 22 صورة
    الفنانة بشري
  • عرض 22 صورة
    بشري
  • عرض 22 صورة
    منة شلبي
  • عرض 22 صورة
    منة شلبي على ريد كاربت الجونة السينمائي
  • عرض 22 صورة
    منة شلبي تتألق في الجونة
  • عرض 22 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 22 صورة
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 22 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 22 صورة
    مايا دياب على الريد كاربت
  • عرض 22 صورة
    مايا دياب
  • عرض 22 صورة
    مايا دياب
  • عرض 22 صورة
    نيللي كريم بالجونة
  • عرض 22 صورة
    نيلي بالأسود الجرئ في الجونة
  • عرض 22 صورة
    نيللي كريم (4)
  • عرض 22 صورة
    أسماء جلال في مهرجان الجونة
  • عرض 22 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 22 صورة
    أسماء جلال بالأبيض في الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

لفتت العديد من النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الأنظار باعتمادهن إطلالات جريئة ومُثيرة للجدل، حيث اخترن تصاميم فساتين شفافة أثارت الجدل.

فيما يلي، أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات شفافة خلال 6 أيام من فعاليات المهرجان:

هنا شيحة

أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود طويل بصيحة "أوف شولدر"، تميز بقماش شفاف عند منطقة الخصر، واختارت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه نيود، كما جاءت تسريحة شعرها على شكل ذيل حصان، وزينت إطلالتها بمجوهرات ناعمة من كوليه، خاتم وأسورة.

بشرى

لفتت الفنانة بشرى الأنظار بفستان أسود لامع بدون بطانة، بتصميم "كب" وفتحة ساق طويلة عند أحد الجانبين، كما اختارت وضع أحمرشفاه بدرجات النيود، ورفعت شعرها بالكامل، فيما أكملت الإطلالة بمجوهرات لافتة من كوليه، خاتم وأسوارة.

منة شلبي

ارتدت الفنانة منة شلبي فستانا أسود لامعا جاء شفافا في منطقة البطن، واكتفت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.

هنادي مهنا

اختارت الفنانة هنادي مهنا فستانا طويلا شفافا دون بطانة باللون الوردي، مزينا بنقوش ناعمة، جاء بتصميم "كت" جريء، ونسقت معه حقيبة فضية، واعتمدت مكياجا ترابيا مع شفاه نيود، بينما تركت شعرها منسدلا وزينت الإطلالة بمجوهرات من كوليه، حلق وخاتم.

مايا دياب

كعادتها، تألقت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، اعتمدت معه مكياجا ترابيا ناعما، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية أنيقة من كوليه وخاتم.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان أسود طويل بقصة الكم الواحد، شفاف من أحد الجانبين، وجاءت إطلالتها الجمالية بسيطة بمكياج ترابي وتسريحة طبيعية.

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان أبيض طويل مصنوع من خامة الدانتيل الشفافة، اختارت معه تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياجا ناعما بألوان النيود.

نجمات أثرن الجدل بفساتين شفافة في الجونة الجونة مهرجان الجونة فساتين شفافة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"