ملكة الأناقة.. يسرا تتألق بإطلالتها في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة يسرا، بإطلالة محتشمة وأنيقة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة، وبأكمام شفافة.



واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.