بالأسود.. طه دسوقي وزوجته يخطفوا الأنظار في سادس أيام الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد :
09:16 م 21/10/2025
ظهر الفنان طه دسوقي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدى طه بدلة كلاسيك باللون الأسود، ونسق أسفلها جرافت، وقميص أبيض.
بينما ارتدت زوجته فستان أسود قصير، كت بنفس اللون الأسود.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه أسود.