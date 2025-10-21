بالأسود.. طه دسوقي وزوجته يخطفوا الأنظار في سادس أيام الجونة

ملكة الأناقة.. يسرا تتألق بإطلالتها في سادس أيام الجونة

أية سماحة بفستان جريء في سادس أيام مهرجان الجونة

نجلاء بدر بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

لقاء الخميسي بفستان جذاب في مهرجان الجونة السينمائي

آسر ياسين يخطف الأضواء رفقة زوجته في سادس أيام الجونة

إعادة الألبوم

تابعنا على



ظهر الفنان طه دسوقي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى طه بدلة كلاسيك باللون الأسود، ونسق أسفلها جرافت، وقميص أبيض.

بينما ارتدت زوجته فستان أسود قصير، كت بنفس اللون الأسود.



واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه أسود.