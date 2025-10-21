إعلان

بالأسود.. طه دسوقي وزوجته يخطفوا الأنظار في سادس أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد :

09:16 م 21/10/2025
    الفنان طه دسوقي وزوجته
    الفنان طه دسوقي وزوجته

ظهر الفنان طه دسوقي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدى طه بدلة كلاسيك باللون الأسود، ونسق أسفلها جرافت، وقميص أبيض.

بينما ارتدت زوجته فستان أسود قصير، كت بنفس اللون الأسود.


واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.


وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه أسود.

الفنان طه دسوقي وزوجته الفنان طه دسوقي الجونة مهرجان الجونة السينمائي

