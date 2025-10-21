إطلالة غريبة لـ انتصار في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي



ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة غريبة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت انتصار فستان طويل باللونين الأزرق والأحمر.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.