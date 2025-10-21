إعلان

إطلالة غريبة لـ انتصار في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

08:23 م 21/10/2025
    الفنانة انتصار
    الفنانة انتصار
    الفنانة انتصار
    الفنانة انتصار
    الفنانة انتصار
    الفنانة انتصار

ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة غريبة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت انتصار فستان طويل باللونين الأزرق والأحمر.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

