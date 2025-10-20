خالد سليم وزوجته بإطلالة جذابة في خامس أيام المهرجان

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رانيا يوسف جريئة ونجلاء بدر بفستان مفتوح.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم



ظهر الفنان خالد سليم رفقة زوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى خالد قميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.



أما زوجته ظهرت بفستان طويل كت باللون الأبيض ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت زوجته أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.