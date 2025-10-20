إعلان

خالد سليم وزوجته بإطلالة جذابة في خامس أيام المهرجان

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:29 م 20/10/2025
ظهر الفنان خالد سليم رفقة زوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدى خالد قميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.


أما زوجته ظهرت بفستان طويل كت باللون الأبيض ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت زوجته أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنان خالد سليم رفقة زوجته الجونة مهرجان الجونة خالد سليم

