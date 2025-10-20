إعلان

رانيا يوسف وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:56 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت رانيا فستان طويل باللون الفيروزي "كت" بصيحة الشراشيب من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الفضي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.


أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأسود ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون جينز.

