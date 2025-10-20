رانيا يوسف وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت رانيا فستان طويل باللون الفيروزي "كت" بصيحة الشراشيب من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الفضي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأسود ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون جينز.