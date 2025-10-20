مي الغيطي بإطلالة جريئة في خامس أيام الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت مي فستان قصير كت باللون الأصفر الفاتح.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.