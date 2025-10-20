إعلان

مي الغيطي بإطلالة جريئة في خامس أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:47 م 20/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة مي الغيطي
  • عرض 4 صورة
    الفنانة مي الغيطي
  • عرض 4 صورة
    الفنانة مي الغيطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت مي فستان قصير كت باللون الأصفر الفاتح.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

الفنانة مي الغيطي الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)