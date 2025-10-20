إعلان

ليلى علوي تخطف الأنظار ببدلة متعددة الألوان في خامس أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

05:37 م 20/10/2025
  • عرض 2 صورة
    مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة راقية خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت ليلى بسوت متعددة الألوان مكونة من بنطلون و بلوزة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق ونظارة شمس.

إعلان

