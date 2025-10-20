ليلى علوي تخطف الأنظار ببدلة متعددة الألوان في خامس أيام الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
05:37 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة راقية خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت ليلى بسوت متعددة الألوان مكونة من بنطلون و بلوزة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق ونظارة شمس.