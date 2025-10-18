فستان فوق الركبة.. جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت جيهان مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون "الفيروزي" مزين بتطريزات لامعة.
واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.