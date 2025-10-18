بإطلالة متنوعة ومختلفة.. حسن أبو الروس يتألق في ثالث أيام الجونة

إلهام شاهين بفستان "تمنيناتي" من Givenchy في مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد



تألق الفنان حسن أبو الروس، بإطلالة كاجوال أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



وأطل حسن مرتديا سوت باللون الأسود، فيما جاءت البدلة مطعمة بإكسسوارات لامعة لتبرز جمال وروح الإطلالة.



ونسق مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من نظارة شمس وأسورة بسيطة وسلسلة وساعة يد.



وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيقا باللون الأسود.