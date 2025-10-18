إعلان

بإطلالة متنوعة ومختلفة.. حسن أبو الروس يتألق في ثالث أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:11 م 18/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    566523504_2266390987156124_6542582562396291489_n
  • عرض 5 صورة
    حسن أبو الروس بإطلالة كاجوال
  • عرض 5 صورة
    حسن أبو الروس بإطلالة كاجوال
  • عرض 5 صورة
    حسن أبو الروس بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد


تألق الفنان حسن أبو الروس، بإطلالة كاجوال أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


وأطل حسن مرتديا سوت باللون الأسود، فيما جاءت البدلة مطعمة بإكسسوارات لامعة لتبرز جمال وروح الإطلالة.


ونسق مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من نظارة شمس وأسورة بسيطة وسلسلة وساعة يد.


وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيقا باللون الأسود.

حسن أبو الروس إطلالة حسن أبو الروس الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين