جريء ومفتوح.. جويل ماردينيان تخطف الأنظار في الجونة

تألقت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والفخامة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة التي جسدت الأنوثة بشكل مثالي.

ارتدت جويل فستان سهرة طويلًا باللون الأسود اللامع، جاء ضيقًا ليبرز رشاقتها وأنوثتها، وتميّز بتصميمه الأنيق ذو الفتحة الجانبية الجريئة التي تصل إلى أعلى الفخذ، ما أضفى لمسة من الجرأة والرقي على الإطلالة.

الفستان تزيّن بتفاصيل من الترتر اللامع والتطريزات البرّاقة التي عكست أضواء الكاميرات وأضافت إليه لمسة فخمة تناسب أجواء المهرجان.

وانتعلت جويل حذاءً بكعب عالٍ باللون الذهبي، اختارته بعناية ليكمل بريق الفستان الأسود، ونسّقت معه إكسسوارات بسيطة وراقية تمثلت في أقراط متدلية وخواتم أنيقة، ما حافظ على توازن الإطلالة دون مبالغة.

واعتمدت جويل تسريحة شعر منسدلة بتموجات خفيفة أظهرت لون صبغتها الفاتح الذي زاد من إشراقتها، إلى جانب مكياج قوي ركز على العيون والشفاه، ليمنحها حضورًا لافتًا يليق بنجمات السجادة الحمراء.