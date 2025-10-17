إعلان

بفستان قصير وشفاف.. ركين سعد تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

08:24 م 17/10/2025
ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

أطلت ركين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزود بأكمام شفافة.


واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان الترابية.


واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

ركين سعد هرجان الجونة لجونة

