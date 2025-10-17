إعلان

جيهان الشماشرجي بفستان جريء في ثاني أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

07:45 م 17/10/2025
تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت بسمة بفستان طويل بقصة الكب باللون الأحمر ومزينا بالتطريزات من أعلى.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.


واختارت جيهان تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


ونسقت جيهان مع إطلالتها حذاء باللوت الأحمر.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

الفنانة جيهان الشماشرجي هرجان الجونة لجونة

