"ألوان مبهجة".. بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

07:39 م 17/10/2025
    بسنت شوقي ومحمد فراج
    بسنت شوقي
    بسنت شوقي
    محمد فراج
    محمد فراج
    محمد فراج
    محمد فراج
    بسنت شوقي ومحمد فراج

تألقت الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة جذابة، رفقة زوجها الفنان محمد فراج على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


ظهرت بسنت فستان طويل بقصة واسعة باللون البيبي بلو ونسقت معه جاكيت بنفس اللون مزين بتطريزات لامعة.


واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأوف وايت ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

بسنت شوقي ومحمد فراج بسنت شوقي محمد فراج حسين فهمي وزوجته في فعاليات مهرجان الجونة

