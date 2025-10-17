بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني



تألقت الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة جذابة، رفقة زوجها الفنان محمد فراج على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



ظهرت بسنت فستان طويل بقصة واسعة باللون البيبي بلو ونسقت معه جاكيت بنفس اللون مزين بتطريزات لامعة.



واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأوف وايت ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.