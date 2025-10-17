إعلان

خطفت الأنظار على الريد كاربت.. درة بفستان جذاب في ثاني أيام الجونة

كتب : نرمين ضيف الله

06:50 م 17/10/2025
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة
    درة تتألق بإطلالة وردية في ثاني أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة درة، بإطلالة كب جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وظهرت درة مرتدية فستان كب طويل باللون الوردي بقصة كب دون وأكمام.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، سلسلة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

