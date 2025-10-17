هاني رمزي وزوجته بإطلالة جذابة على ريد كاربت افتتاح الجونة

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنان هاني رمزي وزوجته بإطلالة راقية خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت زوجته فستان طويل باللون الأحمر ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا روز، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الأحمر.

واختارت زوجتن تسريحة الشعر منسدلا يناسب إطلالتها الجريئة.

أما الفنان هاني رمزي ظهر ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.