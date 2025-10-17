بالكاب والشورت.. حسين فهمي وزوجته في فعاليات مهرجان الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

ظهر الفنان حسين فهمي مرتديا قميصًا صيفيًا بأكمام قصيرة ونقوش هندسية باللونين الأبيض والأزرق الفاتح، مع شورت كحلي غامق أو أسود، وقبعة رياضية، ونظارة شمسية. إطلالته كاجوال.

كما ظهرت زوجته ترتدي بليزر وبنطلونًا باللون الوردي الزاهي وبلوزة بيضاء تحت البليزر. وتضع نظارة شمسية بيضاء كبيرة على رأسها، تزين يديها بعدة أساور ذهبية وتحمل حقيبة ذات نقوش ملونة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.