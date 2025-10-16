فستان فرعوني جريء.. بسمة تتألق في افتتاح مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة بسمة بإطلالة جريئة ومختلفة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت بسمة فستانا طويلا ومختلفا كأنه من تصميم فرعوني، يجمع بين اللون البني والتطريزات والمختلفة، ومزينا بتطريزات لامعة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق.

واختارت بسمة أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بما يناسب إطلالتها الجريئة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.