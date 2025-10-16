بفستان أحمر جريء.. بوسي شلبي تخطف الأضواء قبل افتتاح مهرجان الجونة

خطفت الإعلامية بوسي شلبي الأنظار قبيل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بإطلالة جريئة تجمع بين الأنوثة والأناقة الكلاسيكية.

اختارت بوسي فستانا أنيقا باللون الأحمر القاني من تصميم، جاء بقصة ضيقة تبرز قوامها بانسيابية، مع فتحة أمامية أنيقة أضفت لمسة من الجاذبية والرقي على الإطلالة.

الفستان تميز بتصميم عصري عند الكتفين وقماشه اللامع قليلا الذي يعكس الإضاءة بطريقة جذابة تناسب أجواء السجادة الحمراء.

وأكملت بوسي إطلالتها بمجوهرات فاخرة أضفت بريقا خاصا على إطلالتها، حيث اختارت عقدا ناعما وخاتما لافتا زاد من فخامة اللوك، بينما نسقت معه حذاء فضيا مفتوحا بكعب عالي.

واعتمدت الإعلامية تسريحة شعر مموجة واسعة باللون الأشقر الذهبي، مع مكياج قوي ركز على العيون المحددة والشفاه باللون الأحمر القاني الذي زاد الإطلالة جرأة وأنوثة.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.