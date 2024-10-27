16 صورة.. أجرأ إطلالة في اليوم الثالث لـ الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات على الظهور بأفضل إطلالة على السجادة الحمراء خلال حضورهن اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، ولكن بعض الإطلالات جاءت جريئة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم الإطلالة التي أثارت الجدل في اليوم الثالث من المهرجان، وفقا لما قالته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، لـ "مصراوي".

أوضحت استشارية الأزياء أن الفنانة الشابة مايان السيد صاحبة أجرأ إطلالة في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة.

وظهرت مايان مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون "السيلفر" من خامة "الدسكو"، واختارت أن تترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

وقالت: "اللون وقصة الفستان بسيطة منسدلة تتناسب مع الجسم بشكل مثالي من خامة الديسكو المثيرة والجذابة".

وتابعت: "اعتمدت مايان على تسريحة شعر كيرلي، والتي أضافت لمسة من الجرأة إلى إطلالتها".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.