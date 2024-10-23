مهرجان الجونة

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جريئة وجذابة.. 40 صورة لإطلالات أثارت تفاعلا للنجمات في 6 دورات لمهرجان الجونة

10:41 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 39 صورة
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    عبير صبري
  • عرض 39 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 39 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 39 صورة
    دارين حداد
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ريا آبي راشد
  • عرض 39 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    رزان مغربي
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    سمية الخشاب
  • عرض 39 صورة
    هدي الأتربي
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    غادة عادل
  • عرض 39 صورة
    زينب غريب
  • عرض 39 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    بسمة
  • عرض 39 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 39 صورة
    دارين حداد
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    ليلي علوي
  • عرض 39 صورة
    دارين حداد
  • عرض 39 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 39 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 39 صورة
    عبير صبري
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كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان الجونة السينمائي، بجانب كونه منصة لعرض الأفلام، هو أيضا منصة للأزياء والموضة.

على مدار دورات المهرجان، شهدنا تنوعا كبيرا في إطلالات نجمات الفن، فمن الفساتين الفخمة المصممة خصيصا لهذه المناسبة، إلى التصاميم الجريئة.

ولكن، بجانب الإطلالات الساحرة التي خطفت الأنظار، ظهرت بعضن بإطلالات أثارت الجدل والانتقادات، حيث اختارن ارتداء تصاميم جريئة وكاشفة، أو اعتماد ألوان ومقاسات غير تقليدية.

في الألبوم المرفق أعلى، نقدم لكم 40 صورة لأبرز الإطلالات التي أثارت الجدل في دورات مهرجان الجونة السابقة.

مهرجان الجونة السينمائي الجونة منصة لعرض الأفلام إطلالات النجمات بمهرجان الجونة ارتداء تصاميم جريئة وكاشفة
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