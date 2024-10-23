جريئة وجذابة.. 40 صورة لإطلالات أثارت تفاعلا للنجمات في 6 دورات لمهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان الجونة السينمائي، بجانب كونه منصة لعرض الأفلام، هو أيضا منصة للأزياء والموضة.

على مدار دورات المهرجان، شهدنا تنوعا كبيرا في إطلالات نجمات الفن، فمن الفساتين الفخمة المصممة خصيصا لهذه المناسبة، إلى التصاميم الجريئة.

ولكن، بجانب الإطلالات الساحرة التي خطفت الأنظار، ظهرت بعضن بإطلالات أثارت الجدل والانتقادات، حيث اختارن ارتداء تصاميم جريئة وكاشفة، أو اعتماد ألوان ومقاسات غير تقليدية.

في الألبوم المرفق أعلى، نقدم لكم 40 صورة لأبرز الإطلالات التي أثارت الجدل في دورات مهرجان الجونة السابقة.