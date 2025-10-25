إعلان

ليلى علوي بعد ختام مهرجان الجونة: "يا لها من رحلة.. ممتنه لكل لحظة حلوة"

كتب : معتز عباس

07:01 م 25/10/2025
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي (3)
    ليلى علوي وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي (1)

أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة كرئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.


ونشرت ليلى علوي، صورًا من مشاركتها في مهرجان الجونة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا لها من رحلة، ممتنه لكل لحظة حلوة شاركتها مع زملائي أعضاء هيئة التحكيم - للشغف والضحك والمحادثات الصادقة وحب السينما التي جمعتنا".


وأضافت: "شكرًا لك على صدقك، ودفئك، ومعنوياتك الجميلة. لقد ألهمتني جميعًا حقًا".


واختتمت أمس الجمعة فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة، التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.


ليلى علوي ختام مهرجان الجونة الدورة الثامنة مهرجان الجونة

