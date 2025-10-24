الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

كرم مهرجان الجونة السينمائي خبير المهرجانات انتشال التميمي والذي شغل منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي، قبل أن ينضم لعضوية المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة السينمائي.

وقدم التكريم المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، معبرا عن محبته الكبيرة لـ انتشال، قائلا "فيه شخص معين معانا في المهرجان ده من الأول وأقدر أقول إن من غيره مكناش وصلنا للي وصلنا ليه النهاردة، عايز أقدم له التهنئة وأقوله شكرا أستاذ انتشال التميمي".

وقال انتشال الذي قوبل بحفاوة استقبال من الحضور، معبرين عن سعادتهم بوجوده بينهم، ومحبتهم له: "تحياتي للجميع هذا المهرجان عزيز على قلبي، أذكر أنني عندما التقيت بالمهندس نجيب ساويرس في مهرجان كان 2016، وصعدت حافي القدمين على اليخت ورغم ذلك قدرت أقنعه، شكرا للجميع".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.