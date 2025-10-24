"رانيا يوسف وكندة علوش".. 25 صورة لـ زوجات النجوم في ختام مهرجان الجونة

"ضحك وقبلة على الهواء".. نور إيهاب تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

خطفت زوجات نجوم الفن الأنظار على ريد كاربت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في ختام فعالياته اليوم الجمعة 24 اكتوبر.

وحرص أكثر من فنان على الظهور على الريد كاربت بصحبة زوجته، لالتقاط الصور التذكارية أمام الحاضرين.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، الفنانة كندة علوش زوجة الفنان عمرو يوسف، والفنانة بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج، الفنانة رانيا يوسف، وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال، وزوجة الفنان شريف رمزي، وزوجة الفنان أمير شاهين.

وشهدت السجادة الحمراء أيضا، ظهور الفنانة نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، كذلك عمرو وهبة وزوجته، الكاتب خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن ، المطرب خالد سليم وزوجته خيرية هشام علي، المخرج عمرو سلامة وزوجته.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.