كندة وعمرو يوسف ورانيا يوسف وزجها ..25 صورة لـ أجمل كابلز في ختام الجونة السينمائي

كتب : مروان الطيب

08:26 م 24/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (4)
  • عرض 25 صورة
    الفنان أمير شاهين وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (6)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (7)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (8)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (9)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي (5)
  • عرض 25 صورة
    المخرج عمرو سلامة وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    المخرج عمرو سلامة وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    أمير شاهين وزوجته على الريد كاربت (1)
  • عرض 25 صورة
    أمير شاهين وزوجته على الريد كاربت (2)
  • عرض 25 صورة
    أمير شاهين وزوجته على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    خالد سليم وزوجته على الريد كاربت (4)
  • عرض 25 صورة
    طارق العريان
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف وكندة علوش (1)
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف وكندة علوش (2)
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف وكندة علوش (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش (5)
  • عرض 25 صورة
    الفنان أمير شاهين وزوجته (2)

تصوير- علاء أحمد:

حرص نجوم الفن على حضور ريد كاربت حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وظهر النجوم رفقة زوجاتهم على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية منهم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان أمير شاهين وزوجته، المخرج عمرو سلامة وزوجته، المخرج طارق العريان وزوجته، الفنان خالد سليم وزوجته.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

رانيا يوسف وزجها كندة علوش وعمرو يوسف أجمل كابلز في ختام الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

