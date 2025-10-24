تصوير- علاء أحمد:

حرص نجوم الفن على حضور ريد كاربت حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وظهر النجوم رفقة زوجاتهم على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية منهم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان أمير شاهين وزوجته، المخرج عمرو سلامة وزوجته، المخرج طارق العريان وزوجته، الفنان خالد سليم وزوجته.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

