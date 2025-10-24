بث مباشر لحفل ختام النسخة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، في عرس سينمائي شهد العديد من الفعاليات الفنية المميزة.

ويتم حاليا إعلان الجوائز وأسماء النجوم والأعمال الفائزة من دول العالم المختلفة.

وبدأ منذ قليل توافد النجوم الأجانب على ريد كاربت حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

ومن المنتظر أن يحضر عدد من النجوم الذين تألقوا بإطلالتهم طوال فترة المهرجان، إلى جانب حضورهم العديد من الندوات والعروض الأولى عالميا لعدد من الأعمال السينمائي.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "الشسادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة، وجلسة حوارية مع النجمة الأسترالية، كيت بلانشيت.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

وتقدم حفل الختام الإعلامية لميس الحديدي ويعرض الحفل على شاشة قنوات النهار.

