شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها قبل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العشاء الأخير في مهرجان الجونة مع بعض النفوس المذهلة حقًا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يخراشي على الطعامة، الجميلة، إيه الحلاوة دي بس، أحلى ليلى".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.