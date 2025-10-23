إعلان

"العشاء الأخير".. ليلى علوي تستعرض إطلالتها قبل حفل ختام مهرجان الجونة (صور)

كتب : هاني صابر

10:13 م 23/10/2025 تعديل في 24/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (2)[1]
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (3)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (1)[1]
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (2)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها قبل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العشاء الأخير في مهرجان الجونة مع بعض النفوس المذهلة حقًا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يخراشي على الطعامة، الجميلة، إيه الحلاوة دي بس، أحلى ليلى".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام إطلالة ليلى علوي مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)