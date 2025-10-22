إعلان

بـ"فستان شفاف".. مريم الخشت بإطلالة جريئة بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب : هاني صابر

08:04 م 22/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مريم الخشت (4)
  • عرض 4 صورة
    مريم الخشت (3)
  • عرض 4 صورة
    مريم الخشت (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة مريم الخشت، الأنظار إليها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت الخشت، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان شفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا مهرجان الجونة السينمائي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة مريم الخشت مريم الخشت على إنستجرام مريم الخشت بفستان شفاف مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة