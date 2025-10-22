"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

خطفت الفنانة مريم الخشت، الأنظار إليها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت الخشت، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان شفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا مهرجان الجونة السينمائي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.