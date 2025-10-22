إعلان

الثنائي الأجمل.. طارق العريان وزوجته يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:48 م 22/10/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

حرص المخرج طارق العريان على الظهور رفقة زوجته الفنانة نيكول سعفان على السجادة الحمراء، في اليوم السابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهر الثنائي بإطلالة جذابة وأنيقة على السجادة الحمراء، والتقط سويًا صورًا تذكارية.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

