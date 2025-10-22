كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها في إحدى الندوات بمهرجان الجونة السينمائي، والذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وقالت إلهام شاهين خلال تسجيل صوتي مع برنامج ET بالعربي: "مش المفروض أقول كنا بنقول إيه في الحقيقة أنا كنت عايزة أدخل الحمام، فقالت لي بعيد وخلاص قربنا تخلص الندوة، فهزرت وقالتلي اعمليها مكانك وخلاص، فضحكنا، وأنا أشرت ليسرا إنه يلا خلصوا الندوة عايزة أروح الحمام".

وتابعت: "هزار بين اثنين أصحاب ولبلبة ملهاش دخل بيها تماما، حبيبتي وصحبتي، وإحنا عشرة عمر مع بعض، وهي عارفة هي إيه بالنسبة لي، صديقة غالية جدا، والمسألة متخصهاش تماما، كنا بنتكلم في موضوع تاني خالص، وهالة دايما تقول قفشات تضحك الموضوع كوميدي جدا، وهالة بتهزر بتقول اعمليها مكانك مش هنعرف نقوم لو قومنا هيقولوا لنا تعالوا صوروا، والحمام بعيد، فأنا فعلا مش قادرة، وبشاور ليسرا يلا علشان نقوم مرة واحدة".

وأضافت: "حاجة غريبة جدا إن الناس ليه متصورين كده، علشان هم بيتنمروا علينا طول الوقت، فمتخيلين إن إحنا بنتنمر على بعض، وإحنا الفنانين متماسكين جدا وأصحاب أوي، ومفيش حاجة هتوقع بينا، ومش ممكن قاعدين بيصطادوا لنا، حبيبك يبلعلك الظلط وعدوك يتمنالك الغلط، واضح إن إحنا أعداؤهم، وبيخلقوا لنا غلط".

وظهر في الفيديو المتداول أن الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي تضحكان سويًا أثناء إلقاء الفنانة لبلبة كلمتها في الندوة، بينما كانت إلهام شاهين تُشير للفنانة يسرا في إيماءة منها لإنهاء الندوة.

