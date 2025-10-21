"صغرت 20 سنة".. ليلى علوي وسط النجوم الشباب في الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

فاجأت الفنانة أسماء جلال جمهور وحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بإطلالة كلاسيكية وأنيقة.

وظهرت أسماء على الريد كاربت مرتدية بدلة كلاسيكية نسائية سوداء، بقصة شعر مختلفة، لتخطف الأنظار وعدسات المصورين، وذلك خلال عرض فيلم "السادة الأفاضل".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.