بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

كتب- معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين الأنظار على الريد كاربت، في اليوم السادس للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور جيسيكا بإطلالة ساحرة وجريئة، تشبه أميرات ديزني، مرتدية فستان قصير مطرز بالفراشات، وذلك ضمن فعاليات العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.