"كاوبوي الجونة".. علي صبحي يخطف الأنظار ببدلة أنيقة في مهرجان الجونة

بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

حرص الفنان علي صبحي أحد أبطال فيلم "السادة الأفاضل" على الظهور بإطلالة جذابة وأنيقة، في اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدورة 8.

وظهر علي مرتديًا بدلة كلاسيك بيضًاء ويضع على رأسه قبعة "الكاوبوي"، ليخطف أنظار الحاضرين وعدسات التصوير على الريد كاربت.

فيلم السادة الأفاضل، يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.