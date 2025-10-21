بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

توافد نجوم الفن المصريين والعرب على السجادة الحمراء لفيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وخطفت الفنانة هنادي مهنا أنظار الجمهور والحاضرين على الريد كاربت من مهرجان الجونة، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وغير متوقعة.

وظهرت هنادي مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، يشبه إلى حد كبير فساتين النجمة العالمية مارلين مونرو.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.