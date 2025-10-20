بالصور.. هنادي مهنا جميلة وأنيقة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بإطلالة ساحرة وانيقة، في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الـ8.

وحرصت هنادي على ارتداء فستان طويل بجزء شفاف من الأسفل، لتنال إعجاب المصورين الذين التقطوا لها صورًا تذكارية على الريد كاربت.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

