بالصور.. هنادي مهنا جميلة وأنيقة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

09:34 م 20/10/2025
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (1)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (3)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (1)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (3)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (5)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (6)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (7)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة السينمائي (4)
    هنادي مهنا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (5)

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بإطلالة ساحرة وانيقة، في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الـ8.

وحرصت هنادي على ارتداء فستان طويل بجزء شفاف من الأسفل، لتنال إعجاب المصورين الذين التقطوا لها صورًا تذكارية على الريد كاربت.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

"جمال وأناقة".. يسرا اللوزي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة (صور)

حضور فريق كاريوكي ووزير الثقافة.. أمير عيد يستقبل المعزين في وفاة والدته

هنادي مهنا مهرجان الجونة السينمائي خامس أيام مهرجان الجونة

