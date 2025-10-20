حكت النجمة الكبيرة يسرا، في جلسة حوار بعنوان خمسين سنة يسرا، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، عن موقف إنساني جمعها بصديقتيها النجمة هالة صدقي والنجمة إلهام شاهين.



وقالت يسرا "مرة عملت عملية كبيرة 6 ساعات، وكنت تعبانة جدا، إلهام كانت عارفة وموجودة من أول لحظة ودخلت للدكتور في أوضة العمليات، إيه كل ده بتعملوا إيه ست ساعات".

وتابعت "هالة مكانتش تعرف وجت من السفر وجت عيطت وسألتني محتاجة حاجة، كل أصدقائي موجودين في محني بالتحديد".



وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.



