تصوير- علاء أحمد:

عبرت النجمة إلهام شاهين عن حبها للنجمة الكبيرة يسرا، في جلسة حوار بعنوان خمسين سنة يسرا، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر.

وقالت إلهام "بحبك يا سيفا، بيسألونا انتوا بتحيوا بعض بجد، طبعا بقالنا خمسين سنة بنحب بعض بجد، أنا وانتي وهالة طول السنة نكلم بعض كل يوم، الصداقة أجمل شيء في الدنيا وزي ما كنا في دانتيلا صديقتين دي حقيقتنا بجد" .

وتابعت "بيشوفونا في حفلة بنرقص وبنغني مش بيتصوروا أننا ممكن نكون مرضى ولازم ننزل نصور، فيه ظروف كتير صعبة جدا، والواحد تعبان وحزين أو فقد عزيز، حاجات كتير بنمر بيها ولازم ننزل نشتغل".

وحكت عن تعرضها لمواقف صعبة أثناء تصوير أعمال مختلفة، بينها: "مرة اتحرقت في مسلسل (أديب)، وكنت هغرق في النيل في فيلم السجينتان، ووقعت من حصان في فيلم (خادمة ولكن).

وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: ليلى علوي، هالة صدقي، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.

