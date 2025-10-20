الجونة- منى الموجي:تصوير- علاء أحمد:



تحت عنوان خمسين سنة يسرا، نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة اليوم الاثنين 20 أكتوبر، جلسة حوار للنجمة الكبيرة يسرا، حكت خلالها عن مشوارها الفني ونجاحها.

بدأت الجلسة بتعبير الحضور عن حبهم لـ يسرا، قائلين "بنحبك يا يسرا"، وعلقت "أنا اللي بحبكم قوي منورني ومكبرني، شكرا شكرا"، وأكدت أنها لم يخطر على بالها مرور خمسين عاما على مشوارها الفني، مضيفة "فخورة بمرور خمسين سنة ومحستش بيهم لأني كنت مستمتعة بالرحلة بتاعتي، وأشعر بامتنان لكل من ساعدوني في حياتي".



وأشارت إلى أن النجاح يرتبط بالكثير من العوامل، بينها: الذكاء، الاختيار الصحيح، والصبر. وتحدثت عن فيلم الإرهاب والكباب وكشفت أن اسمه كان الجارحي على اسم الشخصية، وعرض عليها الكاتب وحيد حامد دور هند، والسيناريو مكتوب فيه "فتاة ليل في الدور الـ13".

وأضافت "مكنتش عارفة هعمل إيه، ومينفعش أرفض دور في فيلم لـ وحيد حامد، وشريف عرفة قالي انا عايز أشتغل معاكي قلتله وأنا هاموت وأشتغل معاك، وقعد يحضر للشخصية مع الكاتب الكبير وحيد حامد وخرج الفيلم".



وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.



