"شيك ومحترمة".. مفيدة شيحة تنشر صور على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

نجيب وسميح ساويرس يقبلان أيدي يسرا في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

هدى المفتي ترقص مع يسرا في مهرجان الجونة.. وأحمد مالك يصفق

أدارها عباس أبو الحسن.. نجوم الفن في جلسة حوار شريف عرفة بمهرجان الجونة

شريف عرفة من "الجونة السينمائي": أفلامي مش تافهة وأسمى شيء في الفن الإحساس

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صور جديدة لها من فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت مفيدة شيحة بفستان أسود أنيق مرصع بالأحجار، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شيك ومحترمة"، "شياكة ورقة وجمال"، "أجمل إطلالة في المهرجان"، "قمراية"، "المهرجان احلو بيكي"، "شياكة واحترام" وغيرها من التعليقات

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يهدف إلى دعم السينما العربية والعالمية وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب.