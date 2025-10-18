تصوير / علاء أحمد:

حرصت النجمة إلهام شاهين على التقاط صورًا تذكارية ومميزة على "الريد كاربت" في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت إلهام شاهين امام عدسات كاميرات التصوير، بإطلالة جذابة مرتدية فستان "أبيض في أسود"، على السجادة الحمراء.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

