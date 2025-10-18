إعلان

فستان قصير وأكمام شفافة.. ركين سعد تتألق في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

02:00 ص 18/10/2025
تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة ركين سعد على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت ركين مرتدية فستان أسود قصير وأكمام شفافة خطفت به الأنظار على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن، ركين سعد تشارك بفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مهرجان الجونة السينمائي ركين سعد ثاني أيام الجونة السينمائي

